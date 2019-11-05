Более 24 тысяч человек задействуют для переписи населения Кыргызстана

В переписи населения Кыргызстана будут задействованы более 24 тысяч переписчиков. Об этом журналистам сообщили в Нацстаткоме.

Отмечается, что одним из главных условий работы станет наличие телефонов с системой Android версии 5+. Это нужно для того, чтобы скачать специальное приложение для опроса граждан.

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«Нельзя просто скачать приложение и ввести свои данные. Переписчики пройдут обучение. И только после этого им дадут логин и пароль для доступа к приложению. Кроме того, у каждого переписчика будет бейджик со штрих-кодом. Можно будет считать информацию и проверить на сайте Нацстаткома, действительно ли этот человек работает переписчиком», — рассказали в ведомстве.

Ожидается, что зарплата переписчиков составит 7,5 тысячи сомов за 22 рабочих дня. На руки с учетом вычетов налогов и соцотчислений они получат 6,3-6,4 тысячи сомов.

Перепись населения пройдет в Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а в отдаленных районах — с 20 марта по 20 апреля.