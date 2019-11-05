21:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Более 24 тысяч человек задействуют для переписи населения Кыргызстана

В переписи населения Кыргызстана будут задействованы более 24 тысяч переписчиков. Об этом журналистам сообщили в Нацстаткоме.

Отмечается, что одним из главных условий работы станет наличие телефонов с системой Android версии 5+. Это нужно для того, чтобы скачать специальное приложение для опроса граждан.

Читайте по теме
Перепись населения и жилищного фонда пройдет в электронном формате

«Нельзя просто скачать приложение и ввести свои данные. Переписчики пройдут обучение. И только после этого им дадут логин и пароль для доступа к приложению. Кроме того, у каждого переписчика будет бейджик со штрих-кодом. Можно будет считать информацию и проверить на сайте Нацстаткома, действительно ли этот человек работает переписчиком», — рассказали в ведомстве.

Ожидается, что зарплата переписчиков составит 7,5 тысячи сомов за 22 рабочих дня. На руки с учетом вычетов налогов и соцотчислений они получат 6,3-6,4 тысячи сомов.

Перепись населения пройдет в Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а в отдаленных районах — с 20 марта по 20 апреля.
Ссылка:
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Перепись населения и жилищного фонда пройдет в электронном формате
Перепись населения — 2020. Все данные доступны в социальных сетях
Перепись населения Кыргызстана пройдет с помощью мобильных телефонов
В Бишкеке появился новый тип мошенников — лжестатисты
Перепись населения. До 31 августа каждой улице в стране дадут название
В Бишкеке проходит перепись жилого фонда
Пилотную перепись прошли 15 процентов населения Чуйского района и Токмака
О внесении изменений в постановление правительства о переписи населения
Более 230 улиц в Бишкеке не имеют названий
Перепись населения. Кыргызстанцы не смогут отказаться от сдачи данных
Популярные новости
Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в&nbsp;багажнике авто Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в багажнике авто
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Кто из&nbsp;членов госкомиссии не&nbsp;поддержал ее&nbsp;заключение Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии
В&nbsp;Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова В Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова
Бизнес
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
Запрет на&nbsp;разработку урана и&nbsp;тория ударит еще по&nbsp;80&nbsp;крупным месторождениям&nbsp;КР Запрет на разработку урана и тория ударит еще по 80 крупным месторождениям КР
WO!W&nbsp;&mdash; Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получи БЕЗЛИМИТ НА&nbsp;ВСЕ! WO!W — Переходи на О! и получи БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ!
5 ноября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 ноября: местами снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 ноября: местами снег
20:48
Более 24 тысяч человек задействуют для переписи населения Кыргызстана
20:16
Десять лет тюрьмы получил кыргызстанец, убивший начальника в Иркутской области
19:47
Независимые эксперты будут мониторить работу патрульной милиции в Бишкеке
19:19
Рамзан Кадыров и Аврора Венди. Какие имена самые редкие в Кыргызстане