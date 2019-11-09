В Бишкеке 9 ноября солнечно. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 9 часов 59 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Московской;

12.00-17.00 — отрезки улиц Логвиненко, Токтогула, Панфилова;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кыдыкеева, Достоевского, Ырыс, Бегматова, Эркин).

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыл осеннюю республиканскую выставку Союза художников;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Вишневый сад». Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Бишкека по шахматам;

Открытый кубок Бишкека по пауэрлифтингу;

международные соревнования WEF 91 Selection 29 по кулатуу эртаймаш;

чемпионат Кыргызстана среди женщин по баскетболу;

Открытый чемпионат Центральной Азии по регби .

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Мээрим Жуманазарова

Фото из архива Мээрим Жуманазаровой

Родилась 9 ноября 1999 года в Таласе. Борец вольного стиля.

Памятные даты

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Фото из интернета. Мемориал жертвам Холокоста на берегу Дуная в Будапеште

Установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин». Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Суйменкул Чокморов

Фото www.nlkg.kg. Суйменкул Чокморов

Родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).

В период с 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967 году. Первой и сразу главной ролью стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»).

В 1970–1980-е годы был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

Умер 26 сентября 1992 года после продолжительной болезни.

Родилась профессор Минира Баткибекова

Фото open.kg. Минира Баткибекова

Родилась 9 ноября 1940 года. Доктор химических наук, профессор, академик Инженерной академии Кыргызской Республики и Международной инженерной академии, заслуженный работник образования КР.

Известный ученый-педагог, автор классических работ в различных областях неорганической и пищевой химии, химии окружающей среды, которые заложили основы научной школы по химической термодинамике не только в Кыргызской Республике, но и в Средней Азии.

В последние годы при ее участии проведены исследования по химии и технологии благородных металлов, комплексной переработке минерального сырья, утилизации отходов металлургических производств и охране окружающей среды, направленные на решение проблем, связанных с народным хозяйством с использованием новых высокочувствительных методов анализа.

Опубликовано более 215 научных работ, семь учебников, пять монографий, автор 20 изобретений.

Умер акын Барпы Алыкулов