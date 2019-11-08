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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 ноября будет солнечно. Воздух прогреется до +10 градусов. День уменьшился до 10 часов 2 минут.

В Кыргызстане выходной день.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Чымындык, Путейская, Мин-Булак, Огонбаева, проспект Чуй), «Учкун-2» (улица Жабинова).

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыл осеннюю республиканскую выставку Союза художников;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Вишневый сад».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • чемпионат Бишкека по шахматам.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Алмамбет Салиев

Родился 8 ноября 1983 года в селе Гульче Ошской области. Заместитель руководителя аппарата президента КР.

Памятные даты

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане

www.litdg.ru
Фото www.litdg.ru. Монумент в память о погибших в ходе трагических событий 1916 года

В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными Днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент 26 октября 2017 года.

«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в указе.

Всемирный день качества

из интернета
Фото из интернета. Знак соответствия техническим регламентам Кыргызстана

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября.

Утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Целью дня является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Международный день КВН

kvn.ru
Фото kvn.ru. Команда КВН «Азия MIX» из Кыргызстана — чемпион высшей лиги-2016

В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу веселых и находчивых.

Идея праздника предложена президентом международного клуба Александром Масляковым. Дата празднования выбрана в честь годовщины первой игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

Люди, которые меняли мир

Умер поэт Исмаил Борончиев

open.kg
Фото open.kg. Исмаил Борончиев

В 1978 году умер кыргызский советский акын-импровизатор, поэт Исмаил Борончиев. Народный артист Киргизской ССР (1958).

Родился в 1910 году в селе Алчалуу.

В 1936 году его принимают солистом в Кыргосфилармонию. В том же году впервые в печати появилось его стихотворение «Первая пятилетка», в 1940 году — поэма «Шамбет», в 1949 году — «Ырлар жыйнагы» («Сборник стихотворений»).

Значительное место в творчестве занимают айтышы, с которыми он выступал вместе с напарником Токтоналы Шабданбаевым. Они опубликованы в книгах «Айтыштар» («Айтыши») и «Кызыл кырман» («Красный ток»).

В 1969 году написал книгу воспоминаний «Жизнь певца».

Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов V–VII созывов.
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