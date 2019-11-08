В Бишкеке 8 ноября будет солнечно. Воздух прогреется до +10 градусов. День уменьшился до 10 часов 2 минут.
В Кыргызстане выходной день.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Чымындык, Путейская, Мин-Булак, Огонбаева, проспект Чуй), «Учкун-2» (улица Жабинова).
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыл осеннюю республиканскую выставку Союза художников;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Вишневый сад».
Спорт
- чемпионат Бишкека по шахматам.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Алмамбет Салиев
Памятные даты
Дни истории и памяти предков в Кыргызстане
В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными Днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент 26 октября 2017 года.
«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в указе.
Всемирный день качества
Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября.
Утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.
Целью дня является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.
Международный день КВН
В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу веселых и находчивых.
Идея праздника предложена президентом международного клуба Александром Масляковым. Дата празднования выбрана в честь годовщины первой игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
Люди, которые меняли мир
Умер поэт Исмаил Борончиев
В 1978 году умер кыргызский советский акын-импровизатор, поэт Исмаил Борончиев. Народный артист Киргизской ССР (1958).
Родился в 1910 году в селе Алчалуу.
В 1936 году его принимают солистом в Кыргосфилармонию. В том же году впервые в печати появилось его стихотворение «Первая пятилетка», в 1940 году — поэма «Шамбет», в 1949 году — «Ырлар жыйнагы» («Сборник стихотворений»).
Значительное место в творчестве занимают айтышы, с которыми он выступал вместе с напарником Токтоналы Шабданбаевым. Они опубликованы в книгах «Айтыштар» («Айтыши») и «Кызыл кырман» («Красный ток»).
В 1969 году написал книгу воспоминаний «Жизнь певца».
Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов V–VII созывов.