В Бишкеке 6 ноября утром возможен дождь, переходящий в снег. Воздух прогреется до +6 градусов. День уменьшился до 10 часов 7 минут.
Отключение газа, света, воды
- в районе, ограниченном улицами Якутской, Интергельпо, переулками Улахольским, Карульским. Подробнее
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыл осеннюю республиканскую выставку Союза художников.
Спорт
- чемпионат Бишкека по шахматам;
- шахматный фестиваль «Золотая осень».
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Жакыпбек Байымбетов
Родился 6 ноября 1962 года. Директор Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности ГКНБ КР в ранге заместителя председателя ГКНБ.
Асаналиев Майрамкул Мусабай уулу
Родился 6 ноября 1965 года в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области. График, автор герба и флага Бишкека.
Адилет Усубалиев
Родился 6 ноября 1990 года. Актер театра и кино.
Атабек Азисбеков
Родился 6 ноября 1995 года. Борец греко-римского стиля.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев
Родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.
Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008 года был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».
Умер 7 сентября 2015 года.
Родился поэт Омор Султанов
Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около двадцати переводных коллективных сборников.
Расстрелян ученый Касым Тыныстанов
В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.
В 1923 году Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924-м вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.
Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.
Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.
В 1938 году Тыныстанов был необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.