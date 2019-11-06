В Бишкеке 6 ноября утром возможен дождь, переходящий в снег. Воздух прогреется до +6 градусов. День уменьшился до 10 часов 7 минут.

Отключение газа, света, воды

в районе, ограниченном улицами Якутской, Интергельпо, переулками Улахольским, Карульским. Подробнее

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыл осеннюю республиканскую выставку Союза художников. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Бишкека по шахматам;

шахматный фестиваль «Золотая осень».

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Жакыпбек Байымбетов

Родился 6 ноября 1962 года. Директор Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности ГКНБ КР в ранге заместителя председателя ГКНБ.

Асаналиев Майрамкул Мусабай уулу

Родился 6 ноября 1965 года в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области. График, автор герба и флага Бишкека.

Адилет Усубалиев

Родился 6 ноября 1990 года. Актер театра и кино.

Атабек Азисбеков

Родился 6 ноября 1995 года. Борец греко-римского стиля.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев

Фото из интернета. Турдакун Усубалиев

Родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Читайте по теме Юбилей Турдакуна Усубалиева. В городе Нарыне открыли памятник видному деятелю

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008 года был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».

Умер 7 сентября 2015 года.

Родился поэт Омор Султанов

Фото из интернета. Омор Султанов

Родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Иссык-Кульской области. Прозаик, народный поэт КР, видный общественный деятель, президент Международной общественной академии поэзии КР. Печатается с 1957 года. Первый поэтический сборник «Тоо кундеру» («Горные дни») издан в 1961 году. В 1967 году выпущен сборник повестей и очерков «Ак жол, кек асман» («Белая дорога, синее небо»). Им написано несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам, снятым на киностудии «Кыргызфильм».



Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около двадцати переводных коллективных сборников.

Расстрелян ученый Касым Тыныстанов

Фото из интернета. Касым Тыныстанов

В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.

В 1923 году Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924-м вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.

Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.

Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.

В 1938 году Тыныстанов был необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.