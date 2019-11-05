В СИЗО ГКНБ находится бизнесмен. Адвокаты утверждают, что дело сфабриковано

Юрист Людмила Себельникова рассказала на пресс-конференции в 24.kg про свою подзащитную — предпринимателя Розу Сулейманову.

Ей инкриминируют подделку документов. По словам адвоката, в 2008 году Роза Сулейманова заключила договор о поставке пиломатериалов с ОсОО «Бишкекавтоматика». Женщина намеревалась строить коттеджи на побережье Иссык-Куля. По этому же делу, но за мошенничество, проходит другой бизнесмен Суйюрбек Султанбеков. Потерпевшими проходят учредители Бишкекавтоматики.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что следствие не представило доказательств вины их клиентов. Коттеджи стоят, а ущерба как такового нет. Но следователи, по словам юристов, не дают им возможности это доказать, дело готовится для передачи в суд.

В объективном решении юристы сомневаются, указывая на то, что следствие проводилось очень небрежно. Отмечается, что Сулейманову даже объявили в розыск, хотя от органов дознания она никогда не скрывалась и даже не знала, что в отношении нее возбуждено дело.