12:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В СИЗО ГКНБ находится бизнесмен. Адвокаты утверждают, что дело сфабриковано

Юрист Людмила Себельникова рассказала на пресс-конференции в 24.kg про свою подзащитную — предпринимателя Розу Сулейманову.

Ей инкриминируют подделку документов. По словам адвоката, в 2008 году Роза Сулейманова заключила договор о поставке пиломатериалов с ОсОО «Бишкекавтоматика». Женщина намеревалась строить коттеджи на побережье Иссык-Куля. По этому же делу, но за мошенничество, проходит другой бизнесмен Суйюрбек Султанбеков. Потерпевшими проходят учредители Бишкекавтоматики.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что следствие не представило доказательств вины их клиентов. Коттеджи стоят, а ущерба как такового нет. Но следователи, по словам юристов, не дают им возможности это доказать, дело готовится для передачи в суд.

В объективном решении юристы сомневаются, указывая на то, что следствие проводилось очень небрежно. Отмечается, что Сулейманову даже объявили в розыск, хотя от органов дознания она никогда не скрывалась и даже не знала, что в отношении нее возбуждено дело.
Ссылка:
просмотров: 480
Версия для печати
Материалы по теме
«Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю
VIP-арестанты Кыргызстана. Как сидят в СИЗО ГКНБ
Суд по модернизации ТЭЦ. Кто кого лоббировал
Суд по ремонту Исторического музея. В чем обвиняют Сапара Исакова
Суд над экс-мэрами Бишкека. Кулматова и Ибраимова оставили под стражей
В Оше работники суда вымогали у женщины деньги. Их задержали с поличным
Эркин Булекбаев судится с Первомайским РОВД
В Бишкекском горсуде поменяли председателя и его заместителей
В Кыргызстане судью обвинили в злоупотреблении. Его дело поступило в суд
Иски против СМИ. День свободы и год несвободы
Популярные новости
Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в&nbsp;багажнике авто Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в багажнике авто
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Кто из&nbsp;членов госкомиссии не&nbsp;поддержал ее&nbsp;заключение Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Смерть под обломками самолета не&nbsp;стала уроком. Дачи СУ&nbsp;начали застраивать Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии
Бизнес
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
Запрет на&nbsp;разработку урана и&nbsp;тория ударит еще по&nbsp;80&nbsp;крупным месторождениям&nbsp;КР Запрет на разработку урана и тория ударит еще по 80 крупным месторождениям КР
WO!W&nbsp;&mdash; Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получи БЕЗЛИМИТ НА&nbsp;ВСЕ! WO!W — Переходи на О! и получи БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ!
История предпринимателя: уйти из&nbsp;офиса, чтобы шить одежду для российских брендов История предпринимателя: уйти из офиса, чтобы шить одежду для российских брендов
5 ноября, вторник
12:37
В Джалал-Абаде на реконструкцию триумфальной арки потратили 8 миллионов сомов В Джалал-Абаде на реконструкцию триумфальной арки потра...
12:32
Сообщать о контрабанде можно круглосуточно по WhatsApp и горячей линии налоговой
12:26
Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
12:17
В СИЗО ГКНБ находится бизнесмен. Адвокаты утверждают, что дело сфабриковано
12:06
Читает, качается и готов простить Жээнбековых. Чем Атамбаев занимается в СИЗО