В День информации и печати медиаэксперт и член Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ Тамара Валиева поделилась с 24.kg мнением о состоянии журналистики в Кыргызстане.

По ее словам, увеличивается количество жалоб на средства массовой информации. «Стали чаще обращаться в комиссию. Заявители указывают на отсутствие сбалансированности, некорректные подписи к фото или коллажи. Главное, коллеги-журналисты должны помнить, что свобода слова — большая ответственность. Авторитет у СМИ, несмотря ни на что, все еще высок у народа, и нам надо постараться оправдать оставшееся доверие», — подчеркнула медиаэксперт.

Складывается впечатление, что журналисты либо разучились, либо намеренно не отделяют факты от мнений и домыслов. Тамара Валиева

Напомним, международная организация «Репортеры без границ» в своем отчете отметила, что Кыргызстан стал немного более свободным, чем в прошлом году. В рейтинге свободы прессы наша страна поднялась на 15 позиций — с 98-го на 83-е место.