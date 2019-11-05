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Общество

В Джалал-Абаде на реконструкцию триумфальной арки потратили 8 миллионов сомов

Завершена реконструкция триумфальной арки на въезде в город Джалал-Абад. 

По данным полномочного представительства правительства в регионе, на реконструкцию было выделено 7,8 миллиона сомов из фонда развития области и 550 тысяч из местного бюджета.

Арка построена в 2001 году.

Напомним, в октябре в Чон-Алайском районе открыли арку, которую построил депутат Жогорку Кенеша Улан Примов за 9 миллионов сомов. Откуда у небогатого нардепа такие средства, осталось загадкой. Ведь, по данным «Декларатора», у него хватило бы денег на строительство арки в селе Гулчо, если бы он потратил все, что заработал за два года.
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