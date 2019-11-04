5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мидин, Курулуш, Жаштык), отрезки улиц 6-я линия, 7-я линия, Айни, Табалдиева, Сухомлинова, Новой, Медерова, Саадаева, Манаса, Можайского, Кайназаровой, Ильменской, Волковой, Троицкой, Московской, Орозбекова, Раззакова, Логвиненко, Исанова, Боконбаева, Чуйкова, Орозбакова, Чайкова, Ганди, Абдыкадырова, Щербакова, 2, 3, проспекта Чингиза Айтматова, проспект Чуй, 136, переулки Витебский, Бреславский, Караванский;

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун-2» (улицы Путейская, Жабинова);

9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Конур-Олен, Учкун, Аксы, Чымындык);

13.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/2, 9а.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Новая, Южная, Карасуйская, Виноградная, Тулобердиева, Набережная), Лебединовка (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Иссык-Куль, Кенеш, Северная, Манаса, Боконбаева, Кузнечная, проспект Победы), Карла Маркса (улицы Гоголя, Калинина, Куйбышева), Константиновка, Бир-Булак (улицы Эсенбай-Ата, Бейшембаева), Арашан (улицы Клубная, Школьная), Васильевка (переулок Школьный), жилмассивы «32 га», «40 га»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Селекционное (улицы Ак-Буура, Вишневая, Степная, Иссык-Куль, Степная, Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, Парковая, Среднее Шорго), Кызыл-Туу (улицы Конок, Шаршенбай, Табышалиева, Проектируемая, Жумобаева), Арал (улица Картамбаева), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш, ущелье «Холодное»), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, имени Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди), Конуш (улицы Шопокова, Кебекбаева, Западная, Осмонкулова, Джумабаева), Саз (с/т «Эдельвейс», улица Бекбалаева), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Садовая, Чолпонкулова, Северная, Мичурина), Селекционное, город Шопоков (улицы Геологическая, Полевая, Топографическая);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Полтавка (улицы Горького, Партизанская), город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Оборонная, Труда, Суворова, Лермонтова, Центральная, Кожомбердиева (нижняя), Школьная, Олимпийская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Молодежная, Луговая, Калинина, Ленина), Кош-Добо, Садовое (улица Прогресс), Сретенка;

Кантский РЭС