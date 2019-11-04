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Общество

В городе Ош дома к отоплению подключат 5 ноября

В Оше подача тепла в соцобъекты и жилые дома начнется с 5 ноября. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Таалайбек Сарыбашов, сообщает служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

Как отмечается, в первую очередь обеспечат подачу тепла в социальные объекты города — больницы, детские сады и школы, жилые дома.

Руководителям теплоснабжающих предприятий поручено организовать дополнительные рабочие бригады для бесперебойной подачи тепла.

В запасе ТЭЦ Оша 4 тысячи 108 тонн мазута, поступает на хранение еще 6 тысяч тонн.

ТЭЦ Оша обеспечивает теплом 319 многоэтажных жилых домов, 88 бюджетных организаций, 12 больниц и поликлиник и 5 промышленных объектов.
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