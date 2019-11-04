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Общество

В Минздраве объяснили, зачем ставили дополнительные требования для лицензий

В Минздраве рассказали, откуда появились дополнительные требования на получение лицензии на право занятия медицинской и фармацевтической деятельностью.

Напомним, что именно их Генпрокуратура посчитала нарушением закона о защите прав предпринимателей.

Однако в Минздраве отмечают, что решение о выдаче лицензии принимается на заседании лицензионной комиссии, состоящей из 11 человек. «Они представляют юридическую, санитарно-профилактическую, фармацевтическую, лечебную службы. Есть и представители общественного наблюдательного совета (ОНС) во главе с курирующим заместителем министра. Каждое заседание лицензионной комиссии протоколируется. И на его на основании издается приказ Минздрава о выдаче лицензии», — говорится в сообщении.

«Перечень документов, необходимый для получения лицензии на право ведения частной медицинской и фармацевтической деятельности, утвержден правительством и размещен на сайте Минздрава. Дополнительное требование о фотографиях помещений и штатном расписании сотрудниками отдела лицензирования МЗ КР предъявлялось на основании протокольного поручения лицензионной комиссии МЗ КР под председательством курирующих заместителей министров», — подчеркнули в ведомстве.
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