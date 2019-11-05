В Бишкеке 5 ноября облачно и дожди, переходящие в снег. Воздух прогреется до +5 градусов. День уменьшился до 10 часов 9 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мидин, Курулуш, Жаштык), отрезки улиц 6-я линия, 7-я линия, Айни, Табалдиева, Сухомлинова, Новой, Медерова, Саадаева, Манаса, Можайского, Кайназаровой, Ильменской, Волковой, Троицкой, Московской, Орозбекова, Раззакова, Логвиненко, Исанова, Боконбаева, Чуйкова, Орозбакова, Чайкова, Ганди, Абдыкадырова, Щербакова, 2, 3, проспекта Чингиза Айтматова, проспект Чуй, 136, переулки Витебский, Бреславский, Караванский;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Учкун-2» (улицы Путейская, Жабинова);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Конур-Олен, Учкун, Аксы, Чымындык);
- 13.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/2, 9а.
- в микрорайонах «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2»;
- в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова, Кызыл-Тоо. Подробнее
- до 6 ноября в районе, ограниченном улицами Якутской, Интергельпо, переулками Улахольским, Карульским. Подробнее
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроет осеннюю республиканскую выставку Союза художников.
Спорт
- чемпионат Бишкека по шахматам;
- шахматный фестиваль «Золотая осень».
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Молдосеит Мамбетакунов
Алиярбек Абжалиев
Родился 5 ноября 1967 года в сельской управе Жапалак. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».
Люди, которые меняли мир
В 1938 году расстреляны кыргызстанцы — жертвы политических репрессий
В предписаниях наркома внутренних дел Киргизской ССР о приведении «решений НКВД, Прокурора Союза ССР и Особой тройки НКВД Киргизской ССР над осужденными к расстрелу» отчетливо видны даты: 5 ноября 1938 года и 8 ноября 1938 года. Как и приказы о приведении приговоров в исполнение и акты об исполнении — в те же дни.
Эти документы опубликованы и стали достоянием общественности после приобретения независимости.
5 ноября и 8 ноября 1938 года расстреляны 137 граждан Киргизии. Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД республики. Это единственное в Кыргызстане место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.
30 августа 1991 года состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков, найденных в селе Чон-Таш.
В Кыргызстане открыто посольство Швейцарии
Сотрудничество Швейцарии с Кыргызстаном началось в 1993 году. Четырнадцатого ноября 1994 года правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали официальное соглашение, а в 1996 году в Бишкеке открыто Швейцарское бюро по сотрудничеству.
Позже правительство Швейцарии приняло решение учредить посольство в Кыргызской Республике, которое было открыто 5 ноября 2012 года.
Люди, которые меняли мир
Расстрелян государственный деятель Юсуп Абдрахманов
Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета Народных комиссаров Киргизской АССР.
В начале 1920 годов совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.
В 1937 году Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.
Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958 году.
Расстрелян государственный деятель Иманалы Айдарбеков
Родился в 1884 году в селе Арчалы Семиреченской области.
Государственный деятель, председатель Кара-Киргизского революционного комитета (1924–1925), председатель Главного Суда Киргизской АССР (1927–1929). С 1929 года народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР.
Иманалы Айдарбеков относится к числу основателей первого кыргызского государства, он по праву заслуживает называться основателем государства кыргызского народа — нынешнего современного Кыргызстана.
16 августа 1935 года Киргизской областной Контрольной комиссией ВКП(б) исключен из партии как «националист, двурушник, не разоблачивший себя и не отказавшийся от абдрахмановщины».
Арестован 4 сентября 1937 года. Расстрелян 5 ноября 1938 года во дворе Фрунзенской городской тюрьмы. Реабилитирован в 1958 году.
Расстрелян государственный деятель Торекул Айтматов
Родился в 1903 году. Кыргызский партийный и государственный деятель, второй секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизии, народный комиссар торговли Киргизской АССР.
12 февраля 1930 года на III Съезде Советов Киргизской АССР и на I сессии третьего созыва ЦИК Киргизской АССР Торекул Айтматов утвержден председателем Центрального Совета народного хозяйства.
С этого момента на него легла ответственность за две самые тяжелые отрасли — народное хозяйство и промышленность, работу в которых надо было начинать практически с нуля.
Арестован 1 декабря 1937 года Главным управлением госбезопасности НКВД СССР.
Расстрелян 5 ноября 1938 года возле села Чон-Таш. Реабилитирован в 1957 году.