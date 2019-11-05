В Бишкеке 5 ноября облачно и дожди, переходящие в снег. Воздух прогреется до +5 градусов. День уменьшился до 10 часов 9 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мидин, Курулуш, Жаштык), отрезки улиц 6-я линия, 7-я линия, Айни, Табалдиева, Сухомлинова, Новой, Медерова, Саадаева, Манаса, Можайского, Кайназаровой, Ильменской, Волковой, Троицкой, Московской, Орозбекова, Раззакова, Логвиненко, Исанова, Боконбаева, Чуйкова, Орозбакова, Чайкова, Ганди, Абдыкадырова, Щербакова, 2, 3, проспекта Чингиза Айтматова, проспект Чуй, 136, переулки Витебский, Бреславский, Караванский;

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун-2» (улицы Путейская, Жабинова);

9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Конур-Олен, Учкун, Аксы, Чымындык);

13.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/2, 9а.

в микрорайонах «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2»;

в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова, Кызыл-Тоо. Подробнее

до 6 ноября в районе, ограниченном улицами Якутской, Интергельпо, переулками Улахольским, Карульским. Подробнее

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроет осеннюю республиканскую выставку Союза художников. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Бишкека по шахматам;

шахматный фестиваль «Золотая осень».

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Молдосеит Мамбетакунов

Родился 5 ноября 1952 года в Нарынской области. Режиссер.

Алиярбек Абжалиев

Родился 5 ноября 1967 года в сельской управе Жапалак. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Люди, которые меняли мир

В 1938 году расстреляны кыргызстанцы — жертвы политических репрессий

Фото 24.kg. Музей-мемориал «Ата-Бейит»

В предписаниях наркома внутренних дел Киргизской ССР о приведении «решений НКВД, Прокурора Союза ССР и Особой тройки НКВД Киргизской ССР над осужденными к расстрелу» отчетливо видны даты: 5 ноября 1938 года и 8 ноября 1938 года. Как и приказы о приведении приговоров в исполнение и акты об исполнении — в те же дни.

Эти документы опубликованы и стали достоянием общественности после приобретения независимости.

5 ноября и 8 ноября 1938 года расстреляны 137 граждан Киргизии. Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД республики. Это единственное в Кыргызстане место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.

30 августа 1991 года состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков, найденных в селе Чон-Таш.

В Кыргызстане открыто посольство Швейцарии

Фото www.time.kg. Открытие Посольства Швейцарии в Кыргызстане

Сотрудничество Швейцарии с Кыргызстаном началось в 1993 году. Четырнадцатого ноября 1994 года правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали официальное соглашение, а в 1996 году в Бишкеке открыто Швейцарское бюро по сотрудничеству.

Позже правительство Швейцарии приняло решение учредить посольство в Кыргызской Республике, которое было открыто 5 ноября 2012 года.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян государственный деятель Юсуп Абдрахманов

Фото из интернета. Абдыкадыр Орозбеков и Юсуп Абдрахманов, 1927 год

Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета Народных комиссаров Киргизской АССР.

В начале 1920 годов совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.

В 1937 году Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.

Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958 году.

Расстрелян государственный деятель Иманалы Айдарбеков

Фото из интернета. Иманалы Айдарбеков на марке 2014 года

Родился в 1884 году в селе Арчалы Семиреченской области. Государственный деятель, председатель Кара-Киргизского революционного комитета (1924–1925), председатель Главного Суда Киргизской АССР (1927–1929). С 1929 года народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР. Иманалы Айдарбеков относится к числу основателей первого кыргызского государства, он по праву заслуживает называться основателем государства кыргызского народа — нынешнего современного Кыргызстана. 16 августа 1935 года Киргизской областной Контрольной комиссией ВКП(б) исключен из партии как «националист, двурушник, не разоблачивший себя и не отказавшийся от абдрахмановщины». Арестован 4 сентября 1937 года. Расстрелян 5 ноября 1938 года во дворе Фрунзенской городской тюрьмы. Реабилитирован в 1958 году.