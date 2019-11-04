В Кыргызстане объявляют флешмоб против краж из ящиков для пожертвований

Общественный фонд Help the Children— SKD совместно с «Красным полумесяцем Кыргызстана» объявили флешмоб против краж средств из благотворительных боксов. Об этом сообщается на официальной странице фонда в соцсети Facebook.

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В организации отметили, что в последнее время подобные случаи участились.

«Мы очень хотим донести до общественности, что в благотворительных боксах не просто собираются деньги, но с каждой внесенной копейкой у больных детей растет надежда на выздоровление. Обкрадывая эти маленькие коробочки, воры крадут у детей и шанс на жизнь», — отметили в фонде.

В организации предлагают размещать в социальных сетях фотографии с надписью «#Не_кради_надежду» и сопровождать пост таким же хештегом.