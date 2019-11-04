Суд по модернизации ТЭЦ. Артыкбаев рассказал о разногласиях в команде президента

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу подсудимого Осмонбека Артыкбаева.

Бывший министр энергетики рассказал, что после назначения на должность 22 мая 2013 года, он проводил совещания, где обсуждались вопросы модернизации теплоцентрали.

«Вопрос мы рассматривали по поручению президента», — заявил обвинямый.

Экс-глава Минэнерго отметил, что он ушел с должности до начала реализации проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека.

«У меня были разногласия с окружением президента. Я ушел в 2014 году. Помню, перед этим заходил к премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву, он уговаривал меня остаться», — рассказал Осмонбек Артыкбаев .

Модернизация ТЭЦ Бишкека началась в 2014 году.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.