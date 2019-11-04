Под окнами ставят киоск? В мэрии рассказали, куда обращаться

В мэрии Бишкека активно борются с незаконно установленными объектами. В пресс-службе муниципалитета призывают горожан сообщать о подобных фактах.

Сообщается, что в минувшие выходные в мэрию обратились горожане по факту незаконной установки павильона на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева.

«Сотрудники управления землепользования и строительства (УЗС) оперативно выехали на место, выяснили, что разрешения на установку киоска у владельца не было. С ним провели беседу, после которой он добровольно демонтировал объект. С начала года в УЗС поступило и исполнено около 500 обращений от горожан», — отметили в мэрии.

Фотофакты можно отправить по телефону 0703633833.

В муниципалитете напомнили, что будут сносить все установленные незаконно или используемые не по целевому назначению объекты.

Жалобы и предложения горожан принимаются также через мобильное приложение Bishkek 312. Его можно скачать через PlayMarket и AppStore. Для активации приложения необходимо также указать свои личные данные — фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу.