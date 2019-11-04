Освобождение Садыра Жапарова. Сторонники продолжают сбор подписей

Сторонники экс-депутата парламента Садыра Жапарова продолжают сбор подписей за его освобождение. Как сообщил 24.kg гражданский активист Мелис Аспеков, уже собрано 300 тысяч.

По его словам, сбор продолжается по всей стране, в регионах открыты штабы. Подписи будут переданы президенту Сооронбаю Жээнбекову. Сторонники Жапарова рассчитывают, что в поддержку бывшего нардепа выскажется не менее миллиона человек.

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Адвокаты экс-парламентария параллельно готовят документы на пересмотр уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам и готовы доказать, что в действиях их подзащитного состава преступления не было. Кроме того, они намерены требовать изменения меры пресечения Садыру Жапарову под подписку о невыезде.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.