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Общество

В ГИК снова скандал. Сотрудники недовольны новым руководством

Сотрудники Госипотечной компании недовольны сменой состава совета директоров. Об этом говорится в их обращении к президенту страны.

В своем письме они отмечают, что в ГИК работала ревизионная комиссия. Она подтвердила факты нарушений некоторых должностных лиц. Но эти люди продолжают работать.

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«21 октября 2019 года безосновательно снимают председателя совета директоров Джаныбека Аманалиева. На его место утверждают Асейина Аракеева, который в течение двух лет не участвовал в разработке инвестиционных проектов, как Азамат Абдыбеков и Джаныбек Аманалиев. В течение ноября председатель правления Эльмира Абжапарова, ссылаясь на протокол премьер-министра, хочет сократить четыре отдела, в которых работают неугодные люди. Она ведет компанию к намеренной ликвидации, собираясь отказаться от строительства. А ведь в течение трех лет депутаты Жогорку Кенеша твердили, что локомотив ГИКа — создание собственного жилого фонда», — пишут в письме сотрудники компании.

Они считают, что государственная программа «Доступное жилье 2015-2020» находится на грани срыва. А Эльмира Абжапарова говорит, что отказ от строительства — это рекомендация президента КР.

«Сооронбай Шарипович, обратите внимание и остановите беспредел в ГИК», — просят сотрудники Госипотечной компании.

На сегодня документ подписали 11 сотрудников ГИК, включая бывший состав совета директоров.
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