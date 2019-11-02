12:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

С начала года профинансированы строительство и ремонт 241 соцобъекта в регионах

С начала года по статье «Стимулирующие гранты» из республиканского бюджета профинансирован 241 проект на 367,2 миллиона сомов.

Из них на 1 ноября 2019-го в полном объеме завершено 47 проектов. Отмечается, что больше всего средств получили Джалал-Абадская (86 миллионов 280,5 тысячи сомов на 58 проектов), Ошская (58 миллионов 193,6 тысячи сомов на 37 проектов) и Чуйская (57 миллионов 227,6 тысячи сомов на 40 проектов) области.

За счет этих денег профинансированы капремонт и строительство 77 школ, 47 объектов инфраструктуры, 39 детских садов.

Кроме того, средства выделены на 11 объектов здравоохранения, 27 спортивных, 29 культурных и 11 административных объектов.

«Стимулирующие (долевые) гранты — деньги, которые выделяются из республиканского бюджета органам местного самоуправления на проектно-конкурсной основе с долевым участием местных бюджетов и иных привлеченных средств для реализации программ социально-экономического развития территорий. Финансирование проектов зависит от представленных отчетов. Грант предоставляется траншами с учетом освоения средств», — подчеркнули в Минфине.
Ссылка:
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарынской области построили школу на 150 мест
Суд над экс-мэрами. Как надо было выбирать подрядчика для строительства школы
Недостроенная школа в Нарыне. Подрядчик и сотрудник УКС оштрафованы
Помещение для школы в селе Кенеш будет готово до наступления холодов
За три года в Кыргызстане построены 220 школ и 16 детских садов
В Бишкеке на территории школы № 12 началось строительство
На строительство и ремонт соцобъектов потрачено 113 миллионов сомов из бюджета
В Нарыне компания не достроила школу. Задержаны подрядчик и сотрудник УКС
Цифра дня. 35 школ планируют отремонтировать в Бишкеке в 2019 году
Средства от борьбы с коррупцией направят на строительство школ в Кыргызстане
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
В&nbsp;Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции
В&nbsp;Бишкеке увеличили тарифы на&nbsp;холодную воду. Насколько больше придется платить В Бишкеке увеличили тарифы на холодную воду. Насколько больше придется платить
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора&nbsp;О! В Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора О!
2 ноября, суббота
12:15
В октябре мука высшего сорта подорожала на 1,42 сома, или на 3,8 процента В октябре мука высшего сорта подорожала на 1,42 сома, и...
12:09
Президент Кыргызстана проводит встречу с руководителями СМИ
11:52
С начала года профинансированы строительство и ремонт 241 соцобъекта в регионах
11:45
Кыргызстан предложил создать орган ШОС по борьбе с экономическими преступлениями
11:29
Поддержка культуры — часть программы повышения благосостояния общества