С начала года профинансированы строительство и ремонт 241 соцобъекта в регионах

С начала года по статье «Стимулирующие гранты» из республиканского бюджета профинансирован 241 проект на 367,2 миллиона сомов.

Из них на 1 ноября 2019-го в полном объеме завершено 47 проектов. Отмечается, что больше всего средств получили Джалал-Абадская (86 миллионов 280,5 тысячи сомов на 58 проектов), Ошская (58 миллионов 193,6 тысячи сомов на 37 проектов) и Чуйская (57 миллионов 227,6 тысячи сомов на 40 проектов) области.

За счет этих денег профинансированы капремонт и строительство 77 школ, 47 объектов инфраструктуры, 39 детских садов.

Кроме того, средства выделены на 11 объектов здравоохранения, 27 спортивных, 29 культурных и 11 административных объектов.

«Стимулирующие (долевые) гранты — деньги, которые выделяются из республиканского бюджета органам местного самоуправления на проектно-конкурсной основе с долевым участием местных бюджетов и иных привлеченных средств для реализации программ социально-экономического развития территорий. Финансирование проектов зависит от представленных отчетов. Грант предоставляется траншами с учетом освоения средств», — подчеркнули в Минфине.