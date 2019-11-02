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Общество

С начала года 907 осужденных переведены в колонии-поселения

С начала 2019 года 907 осужденных переведены в колонии-поселения (КП) из исправительных колоний и СИЗО. Об этом сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

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По ее данным, на сегодня в специальную комиссию ГСИН поступило 1 тысяча 413 материалов и состоялось 55 выездных заседаний по изменению вида исправительного учреждения. В том числе 74 человека переведены из КП в колонии строгого и общего режимов. 314 осужденным отказано в переводе, причина — не встали на путь исправления, отрицательная характеристика.

По достижении 18 лет из воспитательной колонии в исправительные общего режима переведены восемь осужденных. Еще 29 переведены из исправительных колоний строгого режима на тюремный режим за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания.

«Если бы участковые своевременно давали информацию об отсутствии злостных нарушений подучетного осужденного-поселенца, установленного порядка отбывания наказания, то число переведенных из колоний-поселений в исправительные учреждения строгого и общего режимов было бы значительно больше», — говорится в сообщении.
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