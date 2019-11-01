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Общество

Люстрацию чиновников и новые разоблачения обещают активисты движения «Умут-2020»

«Умут-2020» в скором времени опубликует новые расследования. Об этом 24.kg сообщила бывший депутат Жогорку Кенеша Ширин Айтматова на презентации народного движения.

Она отметила, что у них нет черного списка чиновников и депутатов.

«Мы продолжим работу по раскрытию коррупционных дел, будем рассказывать о людях, не побоявшихся бросить вызов коррупции, скоро опубликуем новое расследование, также сообщим новые факты о некоторых событиях», — рассказала Ширин Айтматова.

«Умут-2020» намерено проводить общественную люстрацию чиновников и депутатов, запятнавших себя различными правонарушениями. До этого они провели акции против бывшего зампредседателя ГТС Райымбека Матраимова, а также выпустили ролик о мукомальном лобби в Жогорку Кенеше и продаже библиотеки в Токмаке.
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