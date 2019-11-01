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Общество

Государство будет регулировать цены на жизненно важные лекарства

В Кыргызстане утвердили временные правила регулирования цен на лекарственные средства. Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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По его данным, до настоящего времени цены на лекарства со стороны государства не регулировались.

Политика государства по ценообразованию предусматривала свободное формирование цен на лекарственные средства, которые складывались под влиянием спроса и предложений.

В правительстве отметили, что снижение затрат населения на медицинскую помощь, в том числе и на медикаменты, является одним из важных элементов в системе здравоохранения КР.

Государственное регулирование цен является попыткой государства с помощью законодательных, административных и бюджетно-финансовых мер воздействовать на цены таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию социально-экономической системы и поддержанию национальной безопасности.

На первоначальном этапе решено апробировать данный механизм на ограниченном перечне из 58 наименований лекарственных средств.

«Список взят из Национального перечня жизненно важных лекарственных средств (более 300 торговых наименований), возмещаемых по дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий (ПГГ) на амбулаторном уровне»,  отметили в правительстве.
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