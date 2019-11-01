В городе Ош родилась тройня

В Городском перинатальном центре Оша родилась тройня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По ее данным, малыши появились на свет 28 октября. Мама тройни Х.Н., 1991 года рождения, самостоятельно родила мальчиков.

«Первый малыш родился весом 1,77 килограмма, второй — 2,69 килограмма и третий — 2,855 килограмма. Сейчас дети находятся рядом с матерью на грудном вскармливании», — отметили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что это уже шестая тройня, которая родилась в этом году в ГПЦ. В 2018-м в этом же центре родились на свет три тройни.