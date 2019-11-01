Рост заболеваемости вирусным гепатитом А отмечается в Бишкеке

В Бишкеке отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом А. Об этом сообщили в столичном Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
По его данным, за девять месяцев 2019 года отмечен рост на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Зарегистрирован 501 случай вирусного гепатита А, из них дети до 14 лет — 402 случая (80,2 процента).
В ЦГСЭН напомнили, что гепатит А — это вирусное инфекционное заболевание печени. Вирус передается фекально-оральным, то есть при употреблении зараженных пищевых продуктов. Также возможна передача вируса от человека к человеку посредством тесного контакта или зараженных вещей (характерно для детских коллективов).
Симптомами заболевания являются недомогание, потеря аппетита, диарея, тошнота, потемнение мочи и желтуха (пожелтение кожи и белков глаз).
«При выявлении первых признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу», — отметили в ЦГСЭН.
Основные меры профилактики:
- тщательно мойте руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета;
- не употребляйте воду из случайных источников, пейте воду только в кипяченом виде;
- овощи, ягоды, фрукты, зелень мойте под сильной струей водопроводной воды, ополаскивайте кипяченой водой;
- тщательно обрабатывайте все продукты перед их употреблением и приготовлением блюд;
- не приобретайте продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;
- содержите в чистоте общественный транспорт и места общего пользования;
- лица, общавшиеся с больным гепатитом, должны находиться под наблюдением врача в течение 35 дней.