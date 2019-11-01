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Общество

Рост заболеваемости вирусным гепатитом А отмечается в Бишкеке

В Бишкеке отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом А. Об этом сообщили в столичном Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, за девять месяцев 2019 года отмечен рост на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Зарегистрирован 501 случай вирусного гепатита А, из них дети до 14 лет — 402 случая (80,2 процента).

В ЦГСЭН напомнили, что гепатит А — это вирусное инфекционное заболевание печени. Вирус передается фекально-оральным, то есть при употреблении зараженных пищевых продуктов. Также возможна передача вируса от человека к человеку посредством тесного контакта или зараженных вещей (характерно для детских коллективов).

Симптомами заболевания являются недомогание, потеря аппетита, диарея, тошнота, потемнение мочи и желтуха (пожелтение кожи и белков глаз).

«При выявлении первых признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу», — отметили в ЦГСЭН.

 

Основные меры профилактики:

  • тщательно мойте руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета;
  • не употребляйте воду из случайных источников, пейте воду только в кипяченом виде;
  • овощи, ягоды, фрукты, зелень мойте под сильной струей водопроводной воды, ополаскивайте кипяченой водой;
  • тщательно обрабатывайте все продукты перед их употреблением и приготовлением блюд;
  • не приобретайте продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;
  • содержите в чистоте общественный транспорт и места общего пользования;
  • лица, общавшиеся с больным гепатитом, должны находиться под наблюдением врача в течение 35 дней.
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