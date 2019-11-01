В Бишкеке начали реконструкцию сквера имени Горького. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в нем установят освещение, проложат ирригационную сеть, дорожки выложат брусчаткой и поставят новые скамейки, урны.

Гранитные бордюры будут сохранены, под них сейчас делают новое основание, отметили в муниципалитете.

В мэрии напомнили, что эскизный проект парка подготовили сотрудники «Бишкекглавархитектуры», после чего его обсудили с горожанами.

Конкурс на преобразование сквера выиграла компания «Береке Стрим». Стоимость проекта составила 7 миллионов сомов, средства выделены из городского бюджета.

Работы по благоустройству продлятся до конца года.