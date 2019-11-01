22:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке начали реконструкцию сквера имени Горького

В Бишкеке начали реконструкцию сквера имени Горького. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в нем установят освещение, проложат ирригационную сеть, дорожки выложат брусчаткой и поставят новые скамейки, урны.

Гранитные бордюры будут сохранены, под них сейчас делают новое основание, отметили в муниципалитете.

В мэрии напомнили, что эскизный проект парка подготовили сотрудники «Бишкекглавархитектуры», после чего его обсудили с горожанами.

Конкурс на преобразование сквера выиграла компания «Береке Стрим». Стоимость проекта составила 7 миллионов сомов, средства выделены из городского бюджета.

Работы по благоустройству продлятся до конца года.
Ссылка:
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке построят еще два парка. В мэрии показали, как они будут выглядеть
В парке имени Тулебердиева устанавливают освещение
Бабушки и дедушки из Бишкекского дома престарелых посадили саженцы в новом парке
В одном из скверов Бишкека хотят построить дом, местные жители против
Жители Орто-Сая просят остановить строительство в лесопосадке и создать там парк
Мэрия хочет повысить налог для владельцев домов в парковых зонах
Тематический и для активного отдыха. Какие еще парки появятся в Бишкеке
Скейтдром появится еще в одном парке Бишкека
В Бишкеке благоустроят парк здоровья. Горожан приглашают на слушания
Мэрия обещает построить городской скейтдром
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
В&nbsp;Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора&nbsp;О! В Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора О!
1 ноября, пятница
22:17
Ученые создали квантовую батарею, которую почти невозможно разрядить Ученые создали квантовую батарею, которую почти невозмо...
21:46
В Бишкеке начали реконструкцию сквера имени Горького
21:18
Ликвидация главаря ИГИЛ. Почему взлетели цены на собак породы малинуа
21:03
Перепись населения и жилищного фонда пройдет в электронном формате
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 ноября: дожди