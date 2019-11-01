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Общество

Школьники и студенты примут участие в конкурсе «Мир Чингиза Айтматова»

Ученики старших классов, студенты вузов и колледжей могут принять участие в конкурсе «Мир Чингиза Айтматова», объявленный Нацакадемией «Манас» и Чингиза Айтматова.

Отмечается, что на конкурс можно присылать эссе о творчестве или жизни писателя на четырех языках (кыргызском, русском, английском, узбекском), выбрать отрывок из произведений писателя, прочитать или рассказать его наизусть и снять на видео, написать картину по мотивам произведений классика или посвященную важным событиям его жизни.

Материалы отправлять по адресу: город Бишкек, улица Раззакова № 8/1 и 8/2 или на электронную почту ma.akademiasy@gmail.com.

Материалы принимаются до 10 декабря 2019 года. Итоги конкурса будут подведены в день рождения Чингиза Айтматова — 12 декабря. Победителей наградят ценными призами.
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