Члены инициативной группы обвиняют депутатов парламента в нарушении Конституции

Народная инициативная группа упрекает Жогорку Кенеш в нарушении Конституции и собирается 24 ноября выйти на Старую площадь, чтобы провести общественное обсуждение. Об этом 24.kg сообщил представитель группы Айбек Мырза.

По его словам, народная инициативная группа требует назначить референдум, собранные 12 тысяч 700 подписей и сама петиция переданы в Жогорку Кенеш еще 29 июня. «Все сроки, когда парламент должен был вынести нашу инициативу на обсуждение на своем сайте, прошли. Мы ждали четыре месяца. Поэтому мы сами проведем дискуссию», — сказал Айбек Мырза.

На референдум, по его словам, будет вынесено три вопроса:

1. Считаете ли вы нужным, чтобы институт народного курултая был признан субъектом Конституции и перед его представителями в обязательном порядке отчитывались президент и Жогорку Кенеш?

2. Какую форму правления вы предпочитаете: парламентскую или президентскую?

3. Какая избирательная система должна быть в Кыргызстане: пропорциональная, мажоритарная или смешанная?

Он добавил, что участники форума на Старой площади поднимают вопрос внесения изменений в Закон «О недрах». По мнению инициативной группы, даже при продаже лицензий на разработку зарубежным компаниями собственником инвестор не станет. 51 процент остается в совместном предприятии государству.

Отметим, что последний референдум в Кыргызстане по внесению изменений в Основной закон проходил 11 декабря 2016-го. Всего за годы независимости в республике проведено восемь плебисцитов и все касались внесения поправок в Конституцию.