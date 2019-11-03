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Общество

4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Умут, Максат, Жаштык, Достук, Мидин);
  • 9.00-17.00 — улица Осмонкула, 297, 299, 301;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Толстого, Бакай, Кок-Ойрок, Горького, Эркин, Кожояр, переулки Кара-Жигач, Чок-Тал, Иссык-Куль, Жетиген);
  • 9.30-15.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Кузнечная Крепость, переулок Авангардный;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Осмонкула, Никитина.

2Чуйская область


Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Широкая, Береговая, Марата), Васильевка (улицы Айбаш, Солто-Ата), Таш-Добо (улицы Кооперативная, Аптечная, Больничная, Западная, район жилого массива), Байтик (улицы Береговая, Суюмбаева, жилмассив, новостройка), Арашан (улицы Клубная, Школьная, 8 Марта), Ленинское (улицы Набережная, Новосельская, Алма-Атинская, переулок Северный), Лебединовка (улицы Северная, Чуйская, Боконбаева, Клинская, Манаса, Нарынская, Угловая, Токмокская, Чапаева, Луганская, Кирова, Кара-Суйская, проспекты Победы, Ленина, «Городок энергетиков», 1, 6, 8, 9, 12, 14);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Шалта (улицы Иманалы, Шабданалы, Боромбаева, Ленина), Джаны-Джер (улица Бакинская), Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Темирязева, Чмыря, Спортивная, Комсомольская), Селекционное (улицы Степная, Вишневая, Ак-Буура, Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, Парковая, Среднее Шорго, Иссык-Куль), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Садовая, Чолпонкулова, Северная, Мичурина), город Шопоков (улицы Дзержинского, Школьная, Советская), поселок Взлетный (улица Авиаторов);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Садовое (улицы Комсомольская, Шевченко), Ан-Арык (улица Жоргалы);
  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Фрунзе, Луговая, Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Солнечная, Юбилейная, Горького, Матросова, Водоемная), Кыз-Моло (улица Школьная);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Центральная, Коминтерна, Партизанская), город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 1-3, 7-9, Ленина, 33, 35, 37, Пирогова, Тулебердиева);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Первомайская (улицы Советская, Прудовая, переулок Садовый), Туз (улица Кыдыкеевой), Алмалуу (улицы Тайгашкаева, Джакишева).

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — пгт Пристань.
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