Афиша Бишкека на неделю: фотовыставка, кинопремьеры, концерт

2-16 ноября. Фотовыставка «Опыт непрошедшего»

Фотопроект состоит из двух частей: персональная выставка фотографа и архитектора Шайлоо Джекшенбаева (снимки архитектурных объектов кыргызского модернизма конца ХХ века) и выставка фотолюбителей.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

⠀

ТРЦ VEFA.

15 октября — 10 ноября. Выставка «Эсимде»

Приурочена к юбилею народного художника Киргизской ССР, народного артиста, живописца Суйменкула Чокморова. Экспозиция выставки составлена таким образом, чтобы зритель смог увидеть творческий путь художника в живописи и кино: от самой первой серьезной работы «Мать» 1967 года до произведений, ставших известными и вошедших в золотой фонд КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

4 ноября. Концерт, посвященный Дню народного единства

В программе выступления Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека, ансамблей «Сувенир», «Казачья песня», «Учкулан», «Акак», «Шаттык», детского образцового танцевального ансамбля «Жаш Канат», народной артистки Киргизии Замиры Мавляновой, заслуженных артистов Адиля Чекилова, Игоря Воронцова и других.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

4 ноября. Цикл семинаров «Секреты воспитания для родителей дошкольников»

Тема первого семинара «Капризы и истерики». Практикующий психолог Елена Конькеева поможет найти основные причины истерики ребенка, расскажет, как говорить с ним так, о детских страхах и многом другом. Регистрация по телефону 0772290996.

ЦАО «Дом Солнца», 18.30.

6 ноября. Тренинг «Что нужно знать о Cloud Management System»

Сегодня все продвинутые технологические сервисы используют облачные технологии. Все мы слышали и активно используем облачные сервисы, но особо не разбираемся, как они устроены. На мероприятии речь пойдет о решении CloudForms.

Technical School of Innovation AUCA, 18.30.

7 ноября. Кинопремьеры

«Девятая» (триллер). Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств.

«Тролль: История с хвостом» (мультфильм). Далеко-далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случилась беда — во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошел его злой брат... Юный принц Трим (сын короля Грома) может спасти своего отца и все королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.





«Доктор Сон» (ужасы). Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка Абра.

«Во все тяжкое» (комедия, драма). Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться!

«Напарниктер-2» (комедия). Белек — ходячая проблема. Горе-герой провинциального участка милиции. Смелый, справедливый, но в то же время неуклюжий и чудаковатый. Его собираются переводить в город из-за того, что в своем участке он всем надоел. При переводе Белек узнает, что попадает в отдел опытного сотрудника Бакыта, который приходится ему родственником.

8 ноября. Драма «Вишневый сад»

Театр обратился к творчеству Антона Чехова сознательно, понимая всю сложность этой работы. Современность пьесы — в идее неизменности сущности человека, его желаниях, страстях, воспоминаниях, иногда затмевающих настоящее. Идея спектакля — человек в пространстве и времени. О непрожитых жизнях, о невозможности вернуться в прошлое и изменить его.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

21 ноября. Гала-концерт звезд театра La Scala

В Бишкек приедут звезды, которым рукоплещут во всех ведущих театрах мира: итальянский баритон Джованни Гуальярдо, изысканный исполнитель итальянских опер Массимилиано Пизапиа, потрясающее сопрано Марина Начкебия. Подробнее

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.