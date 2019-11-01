Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку

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Спорткары Porsche 911 Carrera S и 911 Carrera 4S обзавелись семиступенчатой «механикой», которая стала доступна в качестве бесплатной опции.

Спорткар нового поколения впервые стал доступен с механической коробкой передач. Немцы начали предлагать семиступенчатую «механику» в качестве бесплатной опции для версий 911 Carrera S и 911 Carrera 4 S.

В компании отметили, что варианты с механической трансмиссией получились «немного» медленнее автомобилей с восьмидиапазонным «роботом» PDK. К примеру, Porsche 911 S с роботизированной коробкой и спортпакетом Sport Chrono набирает первую «сотню» за 3,3 секунды. При этом в Porsche подчеркнули, что максимальная скорость останется прежней и составит 307 километров в час.

Масса автомобиля с механической коробкой передач составила 1 тысячу 496 кг, что на 38 кг легче спорткара с роботизированной трансмиссией. Все автомобили с «механикой» получат пакет Sport Chrono с особыми настройками подвески и силовой установки, а также с самоблокирующимся дифференциалом и системой контроля вектора тяги.

FnewsPorsche 911 восьмого поколения (индекс 992) был представлен ранее на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Купе дебютировало в модификациях 911 Carrera S и 911 Carrera 4S. Модель сохранила классическую заднемоторную схему с горизонтальным расположением трехлитрового шестицилиндрового оппозитника.