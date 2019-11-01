Компания Garsu Pasaulis грозит правительству Кыргызстана международным судом

Garsu Pasaulis пригрозила международным арбитражем правительству Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил юрист, представляющий интересы компании, Бактыбек Жумашев.

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По его словам, ранее Бишкекский городской суд удовлетворил жалобу Garsu Pasaulis на решение межрайонного суда. Решение первой инстанции, согласно которому был удовлетворен иск фирмы Mühlbauer ID Services GmbH, отменено.

Бактыбек Жумашев добавил, что решение горсуда вступает в силу немедленно. Однако заключать контракт с Garsu Pasaulis, выигравшей тендер на изготовление бланков для Е-паспортов, ГРС не торопится.

«Если кабмин не будет действовать в рамках правового поля, Garsu Pasaulis оставляет за собой право искать защиты в международном арбитраже», — пояснил юрист.

Ранее компания Mühlbauer ID Services GmbH подала в межрайонный суд иск к ГРС и департаменту госзакупок Минфина об отмене тендера. Напомним, что в мае межрайонный суд столицы отменил победу в тендере по закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Постановлением суда решение о победе ЗАО Garsu Pasaulis в тендере на производство новых биометрических паспортов для Кыргызстана признано недействительным.

В ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила Garsu Pasaulis.