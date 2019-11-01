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Общество

Перепись населения и жилищного фонда пройдет в электронном формате

Перепись населения и жилищного фонда пройдет в электронном формате. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, перепись пройдет с 23 марта по 1 апреля 2020 года. Национальный статистический комитет будет использовать программный продукт на базе приложения Survey Solutions, разработанный Всемирным банком для перевода бумажных вопросников в электронный формат. 

Электронная платформа уже протестирована в некоторых регионах страны в режиме офлайн. Результаты тестирования показали, что сократились сроки обработки информации, улучшилось качество данных и появились другие преимущества с бумажными опросниками. 

В муниципалитете заверяют, что в целях безопасности и защиты персональных данных населения приложение не будет выставляться в открытый доступ. Устанавливать его будут с сервера Нацстаткома на личный телефон переписчика. У каждого будут свои логин и пароль для входа.
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