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Общество

Задержанного на кыргызско-таджикской границе жителя Баткена вернули на родину

Пограничная служба Таджикистана вернула в Кыргызстан жителя Баткенской области Асылбека Каримова, ранее задержанного на приграничной территории. Информацию 24.kg подтвердили в ГПС КР.

По их данным, гражданина КР, задержанного за нарушение режима границы, удалось вернуть в результате переговоров.

По словам родных Асылбека Каримова, его привезли домой ночью.

«Моего брата жестоко избили. По его словам, еще и пытали», — заявили родственники Асылбека Каримова.

Напомним, Асылбек Каримов 24 октября поехал на базар в Чарко (Таджикистан) и не вернулся.

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