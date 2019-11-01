Тимур Бекмамбетов показал кыргызский туш кийиз в офисе в Лос-Анджелесе

Режиссер, продюсер Тимур Бекмамбетов дал интервью Юрию Дудю, в котором показал кыргызский туш кийиз в офисе в Лос-Анджелесе. Видео появилось на YouTube-канале.

«Эта вещь, которую я нашел в Казахстане много лет назад. Это такой ковер, вышитый какой-то женщиной в... Не знаю, не помню где. По-моему, в Казахстане», — рассказал Тимур Бекмамбетов.

На туш кийизе в доме режиссера написано на кыргызском языке: «Бардык олколордун пролетарлары бириккиле. Кыргыз ССР 1964-жылы». Вышиты гербы республик Советского Союза.