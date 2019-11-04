00:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 ноября после обеда дожди. Воздух прогреется до +16 градусов. День уменьшился до 10 часов 12 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Умут, Максат, Жаштык, Достук, Мидин);
  • 9.00-17.00 — улица Осмонкула, 297, 299, 301;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Толстого, Бакай, Кок-Ойрок, Горького, Эркин, Кожояр, переулки Кара-Жыгач, Чок-Тал, Ысык-Кол, Жетиген);
  • 9.30-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, Кузнечная крепость, переулок Авангардный;
  • 13.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Осмонкула, Никитина.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • в филармонии состоится концерт, посвященный Дню народного единства.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Тургунбай Садыков

knmii.kg
Фото knmii.kg. Тургунбай Садыков

Родился 4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района. Кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор.

Ректор Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1990).

Творческая деятельность началась во второй половине 1950-х.

Тургунбай Садыков создал значительные монументальные произведения, отражающие древнюю и современную историю страны, такие как скульптурно-архитектурные ансамбли «Манас», «Парк Победы», «Эл куту», монумент «Эркиндик», памятники «Борцам революции», народной артистке СССР Бюбюсаре Бейшеналиевой, Уркуе Салиевой и другие. Его произведение «Манасчи» установлено в Чикаго, композиция «Манас» украшает здание ООН в Нью-Йорке, бронзовая композиция «Табунщик» установлена на территории посольства Кыргызстана в Люксембурге.

Тургунбай Садыков основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но и просвещению и образованию.
Ссылка:
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
В&nbsp;Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции
Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в&nbsp;багажнике авто Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в багажнике авто
Смерть под обломками самолета не&nbsp;стала уроком. Дачи СУ&nbsp;начали застраивать Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора&nbsp;О! В Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора О!
4 ноября, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 ноября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: дожди
19:00
Афиша Бишкека на неделю: фотовыставка, кинопремьеры, концерт
18:30
4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:00
Осенние каникулы. Самые увлекательные и интересные развлечения в Бишкеке
16:00
Чудаки парковки. Водители безнаказанно паркуются под знаком «Работает эвакуатор»