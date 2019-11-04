В Бишкеке 4 ноября после обеда дожди. Воздух прогреется до +16 градусов. День уменьшился до 10 часов 12 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Умут, Максат, Жаштык, Достук, Мидин);

9.00-17.00 — улица Осмонкула, 297, 299, 301;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Толстого, Бакай, Кок-Ойрок, Горького, Эркин, Кожояр, переулки Кара-Жыгач, Чок-Тал, Ысык-Кол, Жетиген);

9.30-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, Кузнечная крепость, переулок Авангардный;

13.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Осмонкула, Никитина.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

в филармонии состоится концерт, посвященный Дню народного единства. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Тургунбай Садыков

Фото knmii.kg. Тургунбай Садыков

Родился 4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района. Кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор.

Ректор Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1990).

Творческая деятельность началась во второй половине 1950-х.

Тургунбай Садыков создал значительные монументальные произведения, отражающие древнюю и современную историю страны, такие как скульптурно-архитектурные ансамбли «Манас», «Парк Победы», «Эл куту», монумент «Эркиндик», памятники «Борцам революции», народной артистке СССР Бюбюсаре Бейшеналиевой, Уркуе Салиевой и другие. Его произведение «Манасчи» установлено в Чикаго, композиция «Манас» украшает здание ООН в Нью-Йорке, бронзовая композиция «Табунщик» установлена на территории посольства Кыргызстана в Люксембурге.

Тургунбай Садыков основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но и просвещению и образованию.