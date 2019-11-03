Неделя-24. Приговор Икрамжану Илмиянову и астрономические деньги на парламент

Фото аппарата правительства. Сапар Исаков

28 октября в Свердловском районном суде Бишкека продолжилось разбирательство уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Обвиняемый бывший премьер-министр Сапар Исаков ранее отказался выходить из камеры. Его доставили в суд принудительно

Адвокат Замир Жоошев уточнил, что Сапара Исакова доставили в суд с применением силы. Однако он и другие подсудимые по делу отказываются выходить из конвойной комнаты. Принудительный привод осуществили сотрудники ГКНБ. Это незаконно. Из комнаты конвоя на процесс подсудимых также доставили в принудительном порядке.

В тот же день бывший высокопоставленный сотрудник ЦАРИИ Алексей Елисеев заявил, что его свидетельские показания намерены использовать против Сапара Исакова.

«Я сегодня вижу, что мои свидетельские показания пытаются использовать на суде против Сапара Исакова и других обвиняемых», — сказал Алексей Елисеев. Он подчеркнул, что считает своим долгом обратить на это внимание и сообщить, что если суд направит в Латвию запрос о дополнительных пояснениях в качестве свидетеля с учетом вопросов защиты Сапара Исакова, то готов представить свои официальные разъяснения об этом.

Однако председательствующая на процессе судья Инара Гилязетдинова усомнилась в этом интервью.

Фото появилось в интернете в 2018 году. Жыргалбек Турускулов

Законодательно запретить охоту на некоторые виды животных требуют кыргызстанцы. На сайте Change.org создана петиция. Менее чем за первые сутки ее подписали более тысячи человек.

23 октября 2019 года, в Международный день барса, Жогорку Кенеш отклонил законопроект о запрете охоты на горных баранов, архаров, горных козлов, козерогов, косуль, благородных оленей, маралов и кабанов до 2030-го.

Активисты требуют от нардепов вернуться к вопросу и принять закон о запрете охоты на этих животных.

Генпрокуратура поручила ГКНБ возобновить досудебное производство по незаконному банкротству Бишкекского ликеро-водочного завода. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков может стать фигурантом уголовного дела.

А в Октябрьском районном суде столицы закончилось судебное разбирательство по делу бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова. Обвиняемый просил вынести справедливый приговор. Судья Дамирбек Назаров признал Икрамжана Илмиянова виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 160 тысяч сомов.

О чем еще важном рассказывали журналисты 24.kg — в традиционном выпуске самых интересных новостей «Неделя-24».

Что-то пошло у властей не так

Фото аппарата правительства КР. Чолпон Джакупова

Глава правовой клиники «Адилет» экс-депутат Жогорку Кенеша Чолпон Джакупова направила президенту Сооронбаю Жээнбекову открытое обращение о том, почему люди не верят его обещаниям о борьбе с коррупцией. Текст очень содержательный с убедительными доводами и очень жесткий. Точку зрения известного юриста разделяет абсолютное большинство кыргызстанцев.

О чем рассказала главе государства глава «Адилета», читайте в материале «Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к президенту страны».

Как добиться подачи горячей воды и не платить лишнее

Фото из интернета

Многие горожане жалуются, что горячей воды в квартирах не дождешься. Надо спускать ее по 15-20 минут, чтобы потеплела. При этом Бишкектеплосеть перерасчет делать не хочет.

Однако директор Общественной организации по защите прав потребителей Виктор Горев уверен, что добиться

справедливости можно. Главное, знать утвержденные законодательно нормы и способы жаловаться. Более того, подобные прецеденты есть. Жители одного из домов в 6-м микрорайоне столицы подали в суд на Бишкектеплосеть и выиграли. Читайте подробности в материале «Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета».

Транзит наркотиков есть, хлопушек нет

Фото заставочное

В МВД прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности за девять месяцев. Министр Кашкар Джунушалиев раскритиковал работу руководителей подразделений. В числе прочих досталось и главе службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) Олегу Запольскому. Надо отметить, небезосновательно.

О наличии коридора, по которому тяжелые наркотики пересекают границу и перевозятся по всей территории Кыргызстана, знают все. Затем они уходят через Казахстан в Россию и далее в Европу. Об этом говорят давно на разных уровнях. Но почему наши наркоборцы не рапортуют о борьбе и перехватах зелья? Читайте материал «Тихий кыргызский транзит. Как борьба с наркотиками сошла на нет».

Жогорку Кенеш, который нам очень дорого обходится

Фото 24.kg. Отсутствующие на заседании депутаты Жогорку Кенеша

В Кыргызстане не утихают разговоры о том, что надо сокращать число депутатов. Особенно остро тема встает в преддверии предстоящих парламентских выборов.

Наш экономический обозреватель изучил, сколько наших, как налогоплательщиков, денег тратят на содержание Жогорку Кенеша. С учетом прогноза бюджета на 2020 год получается, что за 10 лет на содержание ЖК государство потратило 7 миллиардов 785 миллионов 11,6 тысячи сомов. Подробнее в материале «Расходы на Жогорку Кенеш. Сколько казна тратит на депутатов».

Почему инвестор бежит из страны и увозит свой капитал

Фото из интернета. Азамат Акенеев

Жесткое обращение главы правовой клиники «Адилет» экс-депутата Жогорку Кенеша Чолпон Джакуповой вызвало резонанс. Ее открытое письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову о том, почему люди не верят его обещаниям о борьбе с коррупцией, широко обсуждается в обществе.

Эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР Азамат Акенеев также поделился своим мнением о том, почему в Кыргызстан совсем скоро перестанут приходить инвестиции и почему властям нужно срочно менять тактику в борьбе с коррупцией.

Давление силовиков на бизнесменов и иностранных предпринимателей в республике, а также бездействие в борьбе с криминалом не лучшим образом отражаются на инвестиционном климате. Если власти не примут меры, то в ближайшее время в Кыргызстан и вовсе перестанут приходить инвестиции. Подробнее в статье «Бегство капитала. Пока власть поощряет «борьбу» с коррупцией, инвестор не придет».

Родители по найму

Фото Приемные дети Сейил Искендеровой и Шамыркана Курманбаева

Есть такая профессия — родители по найму. В Кыргызстане с каждым годом желающих становится все больше. За время работы дети настолько привыкают к родителям, что в некоторых случаях их оставляют в приемной семье. В республике в 25 приемных семьях воспитывают 46 детей. Как живется таким семьям — в статье «Родители по договору. Как живут фостерные семьи в Кыргызстане».

Про Лизу, прославляющую Кыргызстан

Фото из архива Юрия Захарова. Елизавета Рогожникова на соревнованиях

Пловчиха Елизавета Рогожникова с 12 лет выступает среди взрослых. На различных соревнованиях выиграла более 100 медалей. Претендует на поездку на Олимпиаду-2020.

Елизавета родилась в 2004 году в Бишкеке. Плавает с шести лет. Ее первым тренером был отец — бывший пловец. Затем занималась у Розы Биккининой, а с 2014-го — у Юрия Захарова. Побеждала в России, Беларуси, Словении и других странах. Учится в 10-м классе одной из столичных гимназий.

Сколько времени спортсменка посвящает любимому делу, кто вдохновляет ее на победы и каково ей тягаться с опытными соперницами, читайте в публикации «Более 100 медалей к 15 годам. История уникальной пловчихи из Кыргызстана».

Мамам и папам читать обязательно!

Ежегодно в Кыргызстане около 100 подростков сводят счеты с жизнью. Попыток самоубийств среди несовершеннолетних еще больше. Только в октябре 2019-го из жизни ушли трое ребят.

Что толкает детей на последний шаг, какие изменения должны насторожить родителей и как спасти несовершеннолетних? Эти и другие вопросы 24.kg психолог, гештальт-терапевт Галина Фильева адресовала подросткам, у которых были суицидальные попытки или намерения. Дети сами рассказали о причинах. Всем родителям надо обязательно прочитать два наших материала — «Как уберечь детей от суицида? Говорят подростки» и «Как уберечь детей от суицида? Говорит психолог».

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей

Фото Андрея Вершинского. Южный берег Иссык-Куля

Сегодня в выпуске фотографии самых привычных мест, но настолько восхитительных в работах кыргызстанцев! Можно увидеть нечто необычное. Как, например, на фотографиях, сделанных на объездной дороге между Бишкеком и Токмаком. Или на нашем любимом озере. Очередная подборка великолепных снимков в рубрике «Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и заснеженный Ала-Бель».

Трагедия, которая ничему не научила

Фото аппарата правительства КР. Памятник погибшим при падении 16 января 2017 года грузового самолета «Боинг-747» в поселке Дача СУ

У людей короткая память. Буквально вчера вся страна скорбила по погибшим при крушении «Боинга-747» недалеко от аэропорта «Манас». А сегодня Дачи СУ активно застраивают. После падения самолета от первой линии домов ничего не осталось. Там у дороги установили памятник жертвам. Напротив него, как раз по линии движения самолетов, недавно возвели большой жилой дом. Рядом строят второй. Сразу после трагедии в январе 2017 года чиновники заявили: дачи построены с нарушениями. Жилые дома, которых вообще быть не должно, расположены в непосредственной близости к взлетно-посадочной полосе. Сегодня на глазах тех же чиновников опасное строительство начали вновь. Подробнее в материале «Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать».