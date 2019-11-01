Доверие к государству начинается с рядового милиционера. Президент поздравил МВД

«Доверие граждан к власти и государству начинается с рядового милиционера», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, поздравляя с Днем работника милиции.

«В деле сохранения мира в обществе, жизни и здоровья, защиты собственности граждане рассчитывают на помощь и поддержку милиции», — сказал он.

Глава государства напомнил, что в этом году кыргызская милиция отмечает 95-летний юбилей. В 1924-м в республике создали областное управление. И добавил, что в годы независимости в борьбе с преступностью погибли 170 милиционеров.

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Сооронбай Жээнбеков также отметил позитивные изменения в деятельности органов внутренних дел: центры предоставления услуг населению в режиме «Единого окна», создание патрульной милиции, внедрение «Безопасного города», сокращение необоснованно расширенных структур центрального аппарата, увеличение числа сотрудников, работающих с несовершеннолетними, и другие.

В то же время он подчеркнул, что криминогенная ситуация требует скорейшего завершения реформ органов внутренних дел и повышения профессионализма работников милиции.

Несмотря на то что милиция ведет борьбу с организованной преступностью, эта угроза не снижается. Необходимо вести ее системно и на постоянной основе. Сооронбай Жээнбеков

Он также подчеркнул недостатки в борьбе с наркотрафиком.

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Президент сказал, что со стороны государства прилагаются все усилия, чтобы создать соответствующие условия для деятельности милиции. В частности, с 1 января 2020-го существенно будет увеличена зарплата сотрудников органов внутренних дел, особенно низшего звена личного состава.

«Вместе с этим мы требуем и ожидаем от вас эффективных результатов, направленных на обеспечение законности и устойчивости в стране», — сообщил Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, самый объективный фактор оценки успехов проводимых реформ, деятельности милиции — это доверие народа.

«Главная задача — укрепление в сознании каждого гражданина уверенности в том, что «моя милиция меня бережет», — заметил глава государства.