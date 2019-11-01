Кыргызский фильм «Жөө күлүк» покажут на кинофестивале в Индии

Фильм «Жөө күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова покажут на 25-м Калькуттском фестивале бенгальского и мирового кино, который пройдет 8-15 ноября в Индии. Об этом сообщила продюсер ленты Алтынай Койчуманова.

В 20 кинотеатрах покажут более 300 фильмов индийских и зарубежных режиссеров из более 60 стран мира.

«Жөө күлүк» представит Кыргызстан в специальной внеконкурсной секции кинофестиваля.

Кинематографическое сообщество иногда называет фестиваль в Калькутте самым интеллектуальным в Азии.

Основная задача фестиваля — как можно шире представить основные тенденции современного кинематографа путем привлечения хорошего мирового кино в Калькутту, а также ознакомить простого зрителя с ним.