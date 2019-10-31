Тонны мусора и 10 километров рыболовных сетей собрали с поверхности Иссык-Куля

Более 10 километров бесхозных рыболовных сетей собрали с поверхности озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По ее данным, сотрудники Иссык-Кульского государственного природного заповедника ГАООСиЛХ очистили рыболовные участки озера от наносов и бытового мусора.

«С водной поверхности собрано более 100 бесхозных рыболовных сетей разных размеров, общая длина превышает 10 километров. Кроме того, сотрудники заповедника очистили и убрали прибрежную зону от мусора, бытовых и других отходов. В итоге собрано более 3 тонн различного мусора», — отметили в ГАООСиЛХ.

По данным ведомства, низкая цена и широкая доступность сетей приводят к тому, что рыбаки не убирают их даже после окончания отлова. Брошенные сети представляют опасность как для рыб, так и для перелетных птиц и других обитателей озера.

Отметим, что Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект о запрете синтетических сетей и штрафе за их использование.