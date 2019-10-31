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Общество

Проверь перед полетом! Какой парфюм запретили перевозить в ручной клади

Аромат Spicebomb бренда Victor & Rolf запрещено провозить через таможенную границу в ручной клади из-за флакона в форме гранаты. Об этом сотрудники аэропорта Лондон-Сити рассказали изданию Express.

из интернета
Фото из интернета

Поводом стал инцидент, произошедший с одним из пассажиров, который собирался вылететь из Эдинбурга в Лондон. Указанные духи лежали в его чемодане. Когда он проходил через сканер, таможенники решили, что мужчина террорист и хранит в багаже оружие.

Упаковка Spicebomb представляет собой черную непрозрачную бутылку, полностью повторяющую форму гранаты с опоясывающим ее золотистым логотипом бренда. Эти духи запрещено хранить в ручной клади, однако другой парфюм Victor & Rolf из той же линейки, разлитый в прозрачные стеклянные флаконы, перевозить разрешается.

Работники аэропорта Лондон-Сити также предупредили, что любые духи, имеющие форму оружия, могут быть изъяты при досмотре личных вещей пассажиров.
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