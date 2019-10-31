Россия увеличит квоту на обучение кыргызстанцев в своих вузах

Россия может увеличить квоту на обучение кыргызстанцев в вузах. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Он отметил, что следующий год станет перекрестным для России и Кыргызстана. В его рамках запланировано проведение ряда мероприятий в культурной, научной, экономической и других сферах. Сейчас стороны согласовывают программу.

«В Кыргызстане с большим успехом прошел форум ректоров вузов двух стран. Думаю, что эта линия будет развиваться. С моей точки зрения, количество студентов из Кыргызстана, обучающихся в России по квотам, невелико. И перекрестный год должен дать новый стимул для расширения этой квоты, тем более что интерес к обучению в России в Кыргызстане очень высок», — отметил он.

Михаил Швыдкой добавил, что также планируется проведение мероприятий по обмену студентами, повышению квалификации преподавателей.