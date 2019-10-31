Любимый чиновниками Кыргызстана Land Cruiser получит двигатель V6

Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.

В компании обещают, что легендарный внедорожник не будет уступать своему предшественнику, то есть модели нынешней генерации, ни в проходимости, ни в надежности. Как пишет источник, в разработке автомобиля нового поколения активное участие принимает австралийское подразделение компании (Австралия — второй после Ближнего Востока по значимости рынок сбыта для Toyota Land Cruiser).

Инсайдеры заявляют, что в новом поколении внедорожник обзаведется 3,4-литровым турбированным дизельным мотором на 420 лошадиных сил. А гибридную силовую установку унаследует от Lexus LS 500h и LC 500h. Кроме того, в компании рассматривают вариант адаптировать для модели трансмиссию, которая работает с мотором V6.

Автопроизводитель обещает, что у Toyota Land Cruiser будут улучшенные системы безопасности, а также более современный дизайн экстерьера и обновленный салон.

Новый Toyota Land Cruiser появится в продаже в 2022 году. А еще через год на его платформе будет выпущен обновленный Lexus LX.