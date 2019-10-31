23:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Любимый чиновниками Кыргызстана Land Cruiser получит двигатель V6

Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.

В компании обещают, что легендарный внедорожник не будет уступать своему предшественнику, то есть модели нынешней генерации, ни в проходимости, ни в надежности. Как пишет источник, в разработке автомобиля нового поколения активное участие принимает австралийское подразделение компании (Австралия  второй после Ближнего Востока по значимости рынок сбыта для Toyota Land Cruiser).

Инсайдеры заявляют, что в новом поколении внедорожник обзаведется 3,4-литровым турбированным дизельным мотором на 420 лошадиных сил. А гибридную силовую установку унаследует от Lexus LS 500h и LC 500h. Кроме того, в компании рассматривают вариант адаптировать для модели трансмиссию, которая работает с мотором V6.

Автопроизводитель обещает, что у Toyota Land Cruiser будут улучшенные системы безопасности, а также более современный дизайн экстерьера и обновленный салон.

Новый Toyota Land Cruiser появится в продаже в 2022 году. А еще через год на его платформе будет выпущен обновленный Lexus LX.
Ссылка:
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
Брошенные авто находят на улицах бишкекчане. Почему их не убирают?
Новая концепция Suzuki: беспилотный «особняк» на колесах
Audi представила новые кроссоверы RS Q3
Испытатели разбили гиперкар за $2,1 миллиона ради безопасности
Табун «Мустангов». Ford установил мировой рекорд парада автомобилей
Модель новой эры представил автоконцерн Volkswagen
Кладбище из нескольких тысяч новых Mercedes-Benz обнаружили в Германии
В Китае хотят запретить автомобили с бензиновыми двигателями
Toyota представила новый 10-местный минивэн Majesty
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Бизнес
Развитие IT-сообщества и&nbsp;госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и&nbsp;оператора&nbsp;О! Развитие IT-сообщества и госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и оператора О!
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
Экскурсия в&nbsp;MegaCom для слушателей Высшей политической школы Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан-Ош&raquo; Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
31 октября, четверг
23:15
Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регис...
22:44
Любимый чиновниками Кыргызстана Land Cruiser получит двигатель V6
22:19
В Бишкеке из-за прокладки канализации закрывают участок улицы Саадаева
21:42
Проверь перед полетом! Какой парфюм запретили перевозить в ручной клади
21:33
Выдвинутый на «Оскар» фильм «Аврора» показали на кинофестивале в Москве