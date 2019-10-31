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Общество

«Богатый ребенок» и «Заговор богатых». Какие еще книги хочет закупить мэрия

Мэрия Бишкека планирует закупить для библиотечной системы 92 наименования книг. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Отмечается, что столичное управление культуры объявляет тендер на приобретение библиотечных книг. Планируется потратить 150,7 тысячи сомов. На эти деньги планируется купить 355 книг на русском и кыргызском языках.

Муниципалитет хочет купить как художественную литературу, так и учебники по математике, методическую литературу, ответы на экзаменационные вопросы по истории, сказки, произведения Чингиза Айтматова и Тологона Касымбекова.

Кроме того, планируется и покупка книг по финансовой грамотности и личностному росту. Например, в библиотеки хотят передать книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», произведения Роберта Кийосаки «Богатый ребенок» и «Заговор богатых».
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