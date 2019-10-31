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Общество

Цифра дня. 3 миллиарда 740 миллионов сомов долгов по налогам взыскано в бюджет

С начала года принудительно взыскано в бюджет 3 миллиарда 740 миллионов сомов налоговой задолженности. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 1 миллиард 51,1 миллиона сомов, или на 39,1 процента. При этом из 79 тысяч 184 решений на 7 миллиардов 609,3 миллиона сомов, врученных налогоплательщикам, по 56 тысячам 123 решениям взыскано 2 миллиарда 623,6 миллиона сомов.

За несвоевременную уплату налогов в бюджет наложено 4 тысячи 407 штрафов на 9,2 миллиона сомов. Из них взыскано 3 тысячи 655 штрафов на 7,4 миллиона сомов.
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