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Общество

В Бишкеке из-за прокладки канализации закрывают участок улицы Саадаева

Участок улицы Саадаева между улицами Тоголока Молдо и Профессора Зимы завтра, 1 ноября, временно закроют для проезда автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека. 

По ее данным, на этом участке будут прокладывать магистральную канализационную сеть. Завершить работы планируется 15 ноября. 

В мэрии отметили, что работы проводятся в рамках большого проекта по проведению центральной канализации в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Манаса, Саадаева и Васильева.

Альтернативными улицами для объезда будут улицы Киргизская и Архитекторская, по ним же будет курсировать и общественный транспорт.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее планировать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.
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