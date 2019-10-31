В Бишкеке из-за прокладки канализации закрывают участок улицы Саадаева

Участок улицы Саадаева между улицами Тоголока Молдо и Профессора Зимы завтра, 1 ноября, временно закроют для проезда автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на этом участке будут прокладывать магистральную канализационную сеть. Завершить работы планируется 15 ноября.

В мэрии отметили, что работы проводятся в рамках большого проекта по проведению центральной канализации в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Манаса, Саадаева и Васильева.

Альтернативными улицами для объезда будут улицы Киргизская и Архитекторская, по ним же будет курсировать и общественный транспорт.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее планировать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.