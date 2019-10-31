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Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

В Кыргызстане 5-6 ноября ожидается резкое похолодание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 4-5 ноября во многих районах КР дожди, в горных районах снег.

5 ноября ночью и в первой половине дня в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях дождь, переходящий в снег. Гололедица.

Скорость ветра 15-20 метров в секунду.

В Чуйской и Таласской долинах 5-6 ноября ожидается до −5 градусов, днем +1...+6. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 0...+5 градусов, днем +7...+12 градусов, в горных районах ночью до −5 градусов, днем +2...+7.

В зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей ночью −7...2, днем −1...+4 градуса, в горных районах ночью до −9 градусов, днем −5...0, в высокогорных районах ночью до −15 градусов.
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