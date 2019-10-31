18:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сурдоперевод в Кыргызстане станет доступен в режиме онлайн

Услуги сурдоперевода в Кыргызстане станут доступны в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщил председатель Кыргызского общества слепых и глухих Марат Ташбаев.

По его словам, запуск проекта стал возможен в рамках государственного социального заказа.

В республике насчитывается более 5,5 тысячи человек, имеющих проблемы со слухом и не имеющих доступа к сурдопереводу.

Хотя законодательство страны обязывает предоставлять услуги сурдоперевода в учреждениях образования и здравоохранения, при проведении следственных действий и судебных заседаний, оказании государственных и муниципальных услуг.

«К сожалению, из-за нехватки сурдопереводчиков в регионах не каждый раз получается оперативно реагировать на обращения граждан. Поэтому возникла идея организовать услуги сурдоперевода в режиме онлайн. Разработано приложение как для мобильных телефонов, так и для веб-браузеров, при помощи которого глухие граждане по видеосвязи смогут связаться с оператором-сурдопереводчиком для перевода своего запроса», — отметили в обществе.

В call-центре будут работать четыре оператора. На зарплату сурдопереводчиков на следующий год потребуется определенный бюджет. В Кыргызском обществе слепых и глухих надеются, что государство изыщет средства. 
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы выиграли две медали на Сурдоолимпийских играх
В Кыргызстане просят Минздрав допустить глухих к вождению машин
Оборудовать аудиоклассы для слабослышащих детей просят премьер-министра
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Бизнес
Развитие IT-сообщества и&nbsp;госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и&nbsp;оператора&nbsp;О! Развитие IT-сообщества и госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и оператора О!
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
Экскурсия в&nbsp;MegaCom для слушателей Высшей политической школы Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан-Ош&raquo; Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
31 октября, четверг
18:46
Правозащитники призывают парламент отклонить поправки в закон о профсоюзах Правозащитники призывают парламент отклонить поправки в...
18:35
Улицу Московскую сегодня откроют для движения автотранспорта
18:30
1 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
Тонны мусора и 10 километров рыболовных сетей собрали с поверхности Иссык-Куля
18:15
Сурдоперевод в Кыргызстане станет доступен в режиме онлайн