Сурдоперевод в Кыргызстане станет доступен в режиме онлайн

Услуги сурдоперевода в Кыргызстане станут доступны в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщил председатель Кыргызского общества слепых и глухих Марат Ташбаев.

По его словам, запуск проекта стал возможен в рамках государственного социального заказа.

В республике насчитывается более 5,5 тысячи человек, имеющих проблемы со слухом и не имеющих доступа к сурдопереводу.

Хотя законодательство страны обязывает предоставлять услуги сурдоперевода в учреждениях образования и здравоохранения, при проведении следственных действий и судебных заседаний, оказании государственных и муниципальных услуг.

«К сожалению, из-за нехватки сурдопереводчиков в регионах не каждый раз получается оперативно реагировать на обращения граждан. Поэтому возникла идея организовать услуги сурдоперевода в режиме онлайн. Разработано приложение как для мобильных телефонов, так и для веб-браузеров, при помощи которого глухие граждане по видеосвязи смогут связаться с оператором-сурдопереводчиком для перевода своего запроса», — отметили в обществе.

В call-центре будут работать четыре оператора. На зарплату сурдопереводчиков на следующий год потребуется определенный бюджет. В Кыргызском обществе слепых и глухих надеются, что государство изыщет средства.