Суд по модернизации ТЭЦ. Кыргызстан пытался снизить процентную ставку кредита

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Второй день идет допрос подсудимого бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Сегодня адвокаты задают ему вопросы.

В суде стало известно, что Кыргызстан просил у китайской стороны снизить процентные ставки и продлить срок льготного периода кредита, выделенного на модернизацию теплоцентрали. Сапар Исаков не смог вспомнить, кто давал поручение проводились переговоры.

«Я не помню, давал ли президент поручение. Но, насколько мне известно, премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев обращался к китайскому коллеге с просьбой снизить процентные ставки», — сказал Сапар Исаков.

По данным адвоката другого подсудимого — экс-главы Минэнерго Осмонбека Артыкбаева, есть письмо от МИД и Минфина о проведении переговоров по снижению процентных ставок.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.



Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.