Как достучаться до власти? Врачи Баткенской больницы отказались работать

Врачи Баткенской областной больницы вчера написали заявления о прекращении работы. На этот шаг они пошли, чтобы донести до властей свои проблемы: низкая зарплата, постоянные проверки, нехватка специалистов.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, с персоналом провели разъяснительные работы. Состоялась встреча врачей с полномочным представительством правительства в регионе и его заместителем по социальным вопросам. Медработники озвучили чиновникам свои требования. В ведомстве добавили, что в настоящее время вопросы решаются на местном уровне.

«Врачи Баткенской областной больницы удовлетворены итогами встречи с руководством региона, все сотрудники работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь населению», — заметили в Минздраве.

Председатель общественного совета Минздрава Нурхан Жумабаева на своей странице в Facebook заявила, что ведомству необходимо разработать конкретные планы развития региональных организаций здравоохранения, сделать все возможное, чтобы областная больница соответствовала своему назначению.

«Баткенская областная больница — это бывшая районная больница со слабой материально-технической базой. Министерство здравоохранения не разработало программу по укреплению технической базы, если только не брать в расчет новое здание ЦСМ, которое строилось около 20 лет», — сказала она.

Нурхан Жумабаева подчеркнула, что областные тубдиспансер, бюро судмедэкспертизы, центр госсанэпиднадзора и другие учреждения находятся в приспособленных помещениях. Не укреплены хирургическая, травматологическая службы, служба экстренной помощи.

«Вопросы заработной платы медперсонала не решаются. Централизация бюджета здравоохранения привела к тому, что местные органы власти не имеют в своем бюджете финансовых ресурсов для оказания какой-либо помощи медикам. Вопросы закрепления молодых медицинских работников, повышение их квалификации до конца не отработаны. Очень острой и нерешаемой проблемой также является наличие многочисленных проверок со стороны различных контролирующих органов», — написала она.