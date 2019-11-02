В Бишкеке 2 ноября дожди. Воздух прогреется до +17 градусов. День уменьшился до 10 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Умут, Мурас, Мыскал), отрезок улицы Манасчи Сагынбая.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет г рафическую сюиту «Поле» и сказку «Иван да Марья»;

рафическую сюиту «Поле» и сказку «Иван да Марья»; на льду Бишкекского городского катка покажут балет «Лебединое озеро»;

мастер-классы для детей и взрослых. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Эрмекбай Топчубаев

Родился 2 ноября 1973 года в селе Кара-Таш Ошской области. Мэр города Кызыл-Кии.

Дастанбек Джумабеков

Родился 2 ноября 1976 года в селе Саткей Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан», спикер ЖК.

Памятные даты

День работника культуры Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Сцена из оперы «Айчурек»

В этот день в 1926 впервые в истории кыргызской народной драмы поставлена пьеса одного из зачинателей кыргызской письменной литературы, одного из первых драматургов Кыргызстана Молдогазы Токобаева «Кайгылуу Какей».

«Кыйгылуу Какей» — первая кыргызская многоактная драма, посвященная судьбе женщины. Драматическое произведение, отвечающее всем требованиям реалистического искусства.

В Кыргызстане более 16 тысяч работников сферы культуры и искусства. Функционируют 20 профессиональных театров, 45 музеев, более тысячи библиотек, 87 детских музыкальных школ, высшие и средние специальные учебные заведения.

Оппозиция начала бессрочный митинг против затянувшейся конституционной реформы

Фото из интернета

В 2006 году митингующие требовали ухода в отставку президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Завершился митинг 7 ноября после принятия Жогорку Кенешем нового варианта Конституции, который потом отменили.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Фото из интернета

Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали вооруженный конфликт в Мали, — Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Их 2 ноября 2013 года похитили и убили боевики.

За последние 10 лет было убито более 800 журналистов. По данным ЮНЕСКО, в девяти из десяти случаев преступники не несут наказания.

Всемирный день мужчин

Фото 24.kg. Парад, посвященный 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана, 29 мая 2017 года

Учрежден по предложению Михаила Горбачева и поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом международных организаций. Празднуется ежегодно в первую субботу ноября.

С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально. В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Джаманкул Дженчураев

Фото foto.kg. Джаманкул Дженчураев

В 1990 году в возрасте 83 лет скоропостижно скончался в отделении спецполиклиники города Фрунзе, где находился на профилактическом лечении, кыргызский советский писатель Джаманкул Дженчураев.

Родился в 1907 году в селе Талды-Булак Чуйской области.

Четвертого декабря 1941 года приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря 1941 года указом президиума Верховного совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награжден орденом «Боевого Красного Знамени». В том же 1941 году он награжден орденом «Красная Звезда» и медалью «За отвагу».

Выйдя в отставку, подполковник Дженчураев написал и издал более 10 книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.