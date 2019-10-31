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Общество

В ГКНБ разработали положение о реабилитации пострадавших в терактах

ГКНБ разработал положение о социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, по действующему законодательству социальная реабилитация проводится за счет средств республиканского бюджета для возвращения пострадавших к нормальной жизни. Она включает в себя бесплатную правовую помощь, а также психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию. Пострадавших трудоустраивают, предоставляют им в необходимых случаях благоустроенное жилье и другую помощь, предусмотренную законодательством КР.

«Однако есть прецеденты, когда граждане, пострадавшие в результате терактов, а также лица, участвующие в борьбе с терроризмом, из-за отсутствия нормативной правовой регламентации порядка и механизма социальной реабилитации фактически не могут получить помощь, предусмотренную законом. Тем самым нарушаются их конституционные права», — отмечают в спецслужбе.

Положением предусматривается психологическая, медицинская и профессиональная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта. Конкретизируется, какую именно помощь и какое ведомство должно оказывать.
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