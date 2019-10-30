В Бишкеке, Чуйской и Таласской областях завершают ремонт энергообъектов

В Бишкеке, Чуйской и Таласской областях близятся к завершению ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».
По ее данным, отремонтированы 1 тысяча
«На высоковольтных подстанциях «МРЗ», «Центральная −1», «Лебединовка» заменены комплектно-распределительные устройства наружной установки и ведутся пусконаладочные работы, которые завершатся в ноябре текущего года. На подстанциях «Западная» и «Кара-Жигач» силовые трансформаторы заменены на более мощные. В Бишкеке идет строительство двух новых распределительных пунктов», — отметили в «Северэлектро».