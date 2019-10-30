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Общество

В Бишкеке, Чуйской и Таласской областях завершают ремонт энергообъектов

В Бишкеке, Чуйской и Таласской областях близятся к завершению ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

По ее данным, отремонтированы 1 тысяча 532 километра воздушных линий напряжением 10/6-0,4 киловольта, 214 километров высоковольтных воздушных линий напряжением 35 киловольт, 90 километров кабельных линий 10-0,4 киловольта. Кроме того, установлено 37 дополнительных трансформаторных подстанций, заменено 184 силовых трансформатора.

«На высоковольтных подстанциях «МРЗ», «Центральная −1», «Лебединовка» заменены комплектно-распределительные устройства наружной установки и ведутся пусконаладочные работы, которые завершатся в ноябре текущего года. На подстанциях «Западная» и «Кара-Жигач» силовые трансформаторы заменены на более мощные. В Бишкеке идет строительство двух новых распределительных пунктов», — отметили в «Северэлектро».
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